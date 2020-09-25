Марина Бех-Романчук была близка к карьерному рекорду в Катаре.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Дохе (Катар).

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Украинке не было равных в прыжках в длину.

Соревнования проводились в экспериментальном формате. Решающий прыжок исполняли только три лучшие участницы. Именно эта попытка определяла их итоговые позиции.

Бех-Романчук прыгнула на 6,91 метра, что стало для нее лучшим результатом сезона. До личного рекорда ей не хватило двух сантиметров.

Шведка Хадди Санья лидировала после пяти попыток, но в решающей прыгнула только на 6,55 метра, заняв третье место. Второй стала нигерийка Эзе Бруме - 6,68 метра.

Для Бех-Романчук это были последние соревнования текущего сезона. Украинка одержала уже вторую победу на этапе "Бриллиантовой лиги". В августе легкоатлетка победила в Стокгольме.

"Бриллиантовая лига": главное

"Бриллиантовая лига" является самым престижным коммерческим турниром в легкой атлетике. Сезон был сокращен из-за пандемии коронавируса.

Все этапы "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне являются отдельными соревнованиями, по итогам которых спортсменам не присуждаются очки. Таким образом, в этом сезоне не будет победителей общего зачета, а также не состоится финал в Цюрихе.

На предыдущих этапах украинки также выигрывали золотые медали.

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Автор: Данил Слесь