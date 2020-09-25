Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Дохе (Катар).
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Украинке не было равных в прыжках в длину.
Соревнования проводились в экспериментальном формате. Решающий прыжок исполняли только три лучшие участницы. Именно эта попытка определяла их итоговые позиции.
Бех-Романчук прыгнула на 6,91 метра, что стало для нее лучшим результатом сезона. До личного рекорда ей не хватило двух сантиметров.
Шведка Хадди Санья лидировала после пяти попыток, но в решающей прыгнула только на 6,55 метра, заняв третье место. Второй стала нигерийка Эзе Бруме - 6,68 метра.
Для Бех-Романчук это были последние соревнования текущего сезона. Украинка одержала уже вторую победу на этапе "Бриллиантовой лиги". В августе легкоатлетка победила в Стокгольме.
"Бриллиантовая лига": главное
- "Бриллиантовая лига" является самым престижным коммерческим турниром в легкой атлетике. Сезон был сокращен из-за пандемии коронавируса.
- Все этапы "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне являются отдельными соревнованиями, по итогам которых спортсменам не присуждаются очки. Таким образом, в этом сезоне не будет победителей общего зачета, а также не состоится финал в Цюрихе.
- На предыдущих этапах украинки также выигрывали золотые медали.
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