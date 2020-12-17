Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартовал со спринтерской гонки у мужчин.
Лидер украинской сборной Дмитрий Пидручный финишировал шестым. Он впервые в этом сезоне сумел закрыть все мишени в личной гонке и показал свой лучший результат в сезоне.
Весь пьедестал почета заняли норвежцы. Вторую победу в сезоне одержал Стурла Легрейд.
Кубок мира по биатлону в Хохфильцене. Результаты мужского спринта
1. Стурла Легрейд (Норвегия) - (0+0) 23:04,9
2. Йоханнес Дале (Норвегия) - (0+0) +7,9
3. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - (2+0) +19,9...
6. Дмитрий Пидручный (Украина) - (0+0) +51,3
20. Антон Дудченко (Украина) - (0+0) +1:27,4
39. Артем Прима (Украина) - (1+1) +2:02,8
75. Руслан Ткаленко (Украина) - (0+2) +3:02,3
101. Богдан Цымбал (Украина) - (1+2) +4:24,9
Кубок мира по биатлону: четвертый этап
- Четвертый этап КМ 2020-2021 проходит в Хохфильцене с 17 по 20 декабря: где и когда смотреть гонки.
- В состав мужской сборной Украины на этот этап вошли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Руслан Ткаленко. Женскую сборную представляют Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина.
- Лучшим результатом сборной Украины в этом сезоне пока является пятое место в женской эстафете на втором этапе.
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