Дмитрий Пидручный показал свой лучший результат в сезоне.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартовал со спринтерской гонки у мужчин.

Лидер украинской сборной Дмитрий Пидручный финишировал шестым. Он впервые в этом сезоне сумел закрыть все мишени в личной гонке и показал свой лучший результат в сезоне.

Весь пьедестал почета заняли норвежцы. Вторую победу в сезоне одержал Стурла Легрейд.

Кубок мира по биатлону в Хохфильцене. Результаты мужского спринта

1. Стурла Легрейд (Норвегия) - (0+0) 23:04,9

2. Йоханнес Дале (Норвегия) - (0+0) +7,9

3. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - (2+0) +19,9...

6. Дмитрий Пидручный (Украина) - (0+0) +51,3

20. Антон Дудченко (Украина) - (0+0) +1:27,4

39. Артем Прима (Украина) - (1+1) +2:02,8

75. Руслан Ткаленко (Украина) - (0+2) +3:02,3

101. Богдан Цымбал (Украина) - (1+2) +4:24,9

Кубок мира по биатлону: четвертый этап

Четвертый этап КМ 2020-2021 проходит в Хохфильцене с 17 по 20 декабря: где и когда смотреть гонки.

В состав мужской сборной Украины на этот этап вошли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Руслан Ткаленко. Женскую сборную представляют Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина.

Лучшим результатом сборной Украины в этом сезоне пока является пятое место в женской эстафете на втором этапе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь