Мужская сборная Украины метко стреляла в эстафете.

Мужская сборная Украины показала лучший результат в истории страны во время эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Об этом сообщает "Суспільне спорт".

Украинцы показали лучшую стрельбу в истории страны в мужских эстафетах.

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Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима на четверых использовали всего два запасных патрона.

Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира в Контиолахти в 2015 году, когда украинская сборная использовала три запасных патрона.

Напомним, Украина заняла шестое место в мужской эстафете.

Кубок мира по биатлону 2020-2021: шестой этап

Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит в Оберхофе с 13 по 17 января: где и когда смотреть гонки.

Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Руслан Ткаленко, а у женщин - Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко и Вита Семеренко.

В спринтерской гонке среди мужчин Дмитрий Пидручный вошел в топ-10.

В женском спринте лучший результат у Украины показала Юлия Джима - 24-е место.

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Автор: Антон Дударь