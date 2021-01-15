В немецком Оберхофе, который принимает шестой этап Кубка мира по биатлону, прошла эстафета среди мужчин.
Победу отпраздновала команда Франции. Украину представляли Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима. На четверых они использовали два запасных патрона и стали лучшими снайперами гонки.
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На пьедестал почета украинцы не попали, но шестое место - очень хороший результат, поскольку позволяет вернуться в борьбу за топ-10 Кубка наций.
Кубок мира в Оберхофе. Результаты мужской эстафеты:
1. Франция - (0+6) 1:22:28,0
2. Норвегия - (1+4) + 4,2
3. Италия - (0+5) +1:06,6
4. Россия - (0+9) +1:55,3
5. Германия - (3+11) +2:06,4
6. Украина - (0+2) +2:31,8
Кубок мира по биатлону 2020-2021: шестой этап
- Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит в Оберхофе с 13 по 17 января: где и когда смотреть гонки.
- Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Руслан Ткаленко, а у женщин - Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко и Вита Семеренко.
- В спринтерской гонке среди мужчин Дмитрий Пидручный вошел в топ-10.
- В женском спринте лучший результат имеет Юлия Джима-24-е место.
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