Состоялась третья гонка в рамках 6-го этапа Кубка мира.

В немецком Оберхофе, который принимает шестой этап Кубка мира по биатлону, прошла эстафета среди мужчин.

Победу отпраздновала команда Франции. Украину представляли Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима. На четверых они использовали два запасных патрона и стали лучшими снайперами гонки.

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На пьедестал почета украинцы не попали, но шестое место - очень хороший результат, поскольку позволяет вернуться в борьбу за топ-10 Кубка наций.

Кубок мира в Оберхофе. Результаты мужской эстафеты:

1. Франция - (0+6) 1:22:28,0

2. Норвегия - (1+4) + 4,2

3. Италия - (0+5) +1:06,6

4. Россия - (0+9) +1:55,3

5. Германия - (3+11) +2:06,4

6. Украина - (0+2) +2:31,8



Кубок мира по биатлону 2020-2021: шестой этап

Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит в Оберхофе с 13 по 17 января: где и когда смотреть гонки.

Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Руслан Ткаленко, а у женщин - Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко и Вита Семеренко.

В спринтерской гонке среди мужчин Дмитрий Пидручный вошел в топ-10.

В женском спринте лучший результат имеет Юлия Джима-24-е место.

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Автор: Budrin Artem