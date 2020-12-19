В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования.
Украинец Дмитрий Пидручный, который стартовал шестым, с четырьмя штрафными кругами пришел к финишу только 21-м.
Третью победу в сезоне одержал норвежец Стурла Легрейд, который защитил свою первую позицию в гонке.
Кубок мира в Хохфильцене. Результаты мужской гонки преследования
1. Стурла Легрейд (Норвегия) - (0+0+1+0) 31:14,9
2. Эмильен Жаклен (Франция) - (0+0+0+0) +8,5
3. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - (2+0+1+0) +8,9...
21. Дмитрий Пидручный (Украина) - (1+1+2+0) +1:55,3
35. Антон Дудченко (Украина) - (1+1+0+1) +2:59,8
39. Артем Прима (Украина) - (1+0+1+2) +3:14,2
Кубок мира по биатлону: четвертый этап
- Четвертый этап КМ 2020-2021 проходит в Хохфильцене с 17 по 20 декабря: где и когда смотреть гонки.
- В мужском спринте Дмитрий Пидручный занял шестое место.
- В спринтерской гонке среди женщин украинки финишировали за пределами первой тридцатки.
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