Украинец Дмитрий Пидручный не сумел побороться за высокие места.

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования.

Украинец Дмитрий Пидручный, который стартовал шестым, с четырьмя штрафными кругами пришел к финишу только 21-м.

Третью победу в сезоне одержал норвежец Стурла Легрейд, который защитил свою первую позицию в гонке.

Кубок мира в Хохфильцене. Результаты мужской гонки преследования

1. Стурла Легрейд (Норвегия) - (0+0+1+0) 31:14,9

2. Эмильен Жаклен (Франция) - (0+0+0+0) +8,5

3. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - (2+0+1+0) +8,9...

21. Дмитрий Пидручный (Украина) - (1+1+2+0) +1:55,3

35. Антон Дудченко (Украина) - (1+1+0+1) +2:59,8

39. Артем Прима (Украина) - (1+0+1+2) +3:14,2

Кубок мира по биатлону: четвертый этап

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Автор: Антон Дударь