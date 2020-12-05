Победу в гонку преследования одержал Себастьян Самуэльссон.

5 декабря в финском Контиолахти состоялась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который является серебряным призером Олимпийских игр-2018, совершил потрясающий прорыв с 18-й стартовой позиции на первую итоговую. На первых трех рубежах он обошелся без промахов, а на последнем не закрыл одну мишень, в то время как Йоханнес Бе ушел сразу на два круга штрафа. Об этом пишет sport.ua.

На последнем круге Самуэльссон без особой конкуренции в одиночестве добежал до финиша, одержав дебютную в карьере победу на Кубке мира. А Йоханнес Бе во второй гонке кряду стал третьим, пропустив на финишном круге вперед еще и француза Фабьена Клода. Победитель спринта Тарьей Бе занял лишь 12-е место.

Не удалось улучшить свои стартовые позиции украинским биатлонистам. Артем Прима, который замкнул топ-20 в спринте, в этот раз допустил четыре промаха и опустился на 26-ю строчку в финишном протоколе. А Дмитрий Пидручный занял 38 место, проиграв две позиции по сравнению со стартом.

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Контиолахти-2020: результаты мужской гонки преследования

Кубок мира, Контиолахти

2-й этап

Гонка преследования

Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 32.26,7 (0+0+0+1)

2. Фабьен Клод (Франция) – 19,5 (2+1+0+0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) – 19,5 (0+0+1+2)

...

26. Артем Прима (Украина) – 1.51,1 (0+3+0+1)...

38. Дмитрий Пидручный (Украина) – 2. 51,5 (1+2+1+1)...

Кубок мира по биатлону 2020-2021: второй этап

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Автор: Олег Давыгора