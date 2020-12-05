5 декабря в финском Контиолахти состоялась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира.
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который является серебряным призером Олимпийских игр-2018, совершил потрясающий прорыв с 18-й стартовой позиции на первую итоговую. На первых трех рубежах он обошелся без промахов, а на последнем не закрыл одну мишень, в то время как Йоханнес Бе ушел сразу на два круга штрафа. Об этом пишет sport.ua.
На последнем круге Самуэльссон без особой конкуренции в одиночестве добежал до финиша, одержав дебютную в карьере победу на Кубке мира. А Йоханнес Бе во второй гонке кряду стал третьим, пропустив на финишном круге вперед еще и француза Фабьена Клода. Победитель спринта Тарьей Бе занял лишь 12-е место.
Не удалось улучшить свои стартовые позиции украинским биатлонистам. Артем Прима, который замкнул топ-20 в спринте, в этот раз допустил четыре промаха и опустился на 26-ю строчку в финишном протоколе. А Дмитрий Пидручный занял 38 место, проиграв две позиции по сравнению со стартом.
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Контиолахти-2020: результаты мужской гонки преследования
Кубок мира, Контиолахти
2-й этап
Гонка преследования
Мужчины
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 32.26,7 (0+0+0+1)
2. Фабьен Клод (Франция) – 19,5 (2+1+0+0)
3. Йоханнес Бе (Норвегия) – 19,5 (0+0+1+2)
...
26. Артем Прима (Украина) – 1.51,1 (0+3+0+1)...
38. Дмитрий Пидручный (Украина) – 2. 51,5 (1+2+1+1)...
Кубок мира по биатлону 2020-2021: второй этап
- Финский Контиолахти принимает второй подряд этап Кубка мира по биатлону.
- Этап проходит с 3 по 6 декабря: где и когда смотреть гонки.
- Победителем мужского спринта на втором этапе стал норвежец Тарьей Бе.
- Украинская биатлонистка Валентина Семеренко вошла в топ-10 женского спринта.
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