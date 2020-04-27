"Из-за коронавируса появилась возможность": известный теннисист устроился на работу в супермаркет

Кевин Кравиц решил получить новый опыт во время карантина.

Немецкий теннисист Кевин Кравиц решил попробовать себя в роли работника продуктового магазина.

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Об этом спортсмен сообщил в комментарии изданию Spiegel.

По словам 28-летнего теннисиста, таким образом он решил занять время на карантине:

"Я являюсь профессиональным спортсменом, поэтому мне можно тренироваться в теннисном зале. Продолжаю играть по несколько раз в неделю. Также уже несколько недель я вместе с приятелем работаю в супермаркете и получаю зарплату 450 евро.

Мои обязанности - раскладывать товары по полкам, сортировать пустые коробки. На прошлой неделе я опрыскивал тележки антисептическими средствами. Давно хотел попробовать себя на обычной работе, а из-за коронавируса у меня появилась такая возможность", - заявил Кравиц.

В прошлом году Кравиц в паре с соотечественником Андреасом Мистом стал чемпионом Ролан Гаррос. В парном разряде немец занимает 13-ю позицию в мире.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ролан Гаррос-2020 перенесен из-за коронавируса.