Чемпионка мира по шорт-треку Элиз Кристи устроилась разносчицей пиццы, чтобы заработать денег для подготовки и участия в зимних Олимпийских играх в 2022 году.
Об этом сообщает mirror.co.uk.
Кристи трудоустроилась в "Pizza Hut" в Ноттингеме.
Найти себе дополнительный заработок Кристи пришлось после того, как правительство Великобритании урезало финансирование зимних видов спорта в преддверии Олимпиады в Пекине.
Читайте также"Летающий": в Пекине представили факел Олимпиады-2022 (фото, видео)
"Поехали... Днем спортсмен, вечером доставщик пиццы", - написала Кристи в сети.
"Мне нравится моя работа в пиццерии. Это счастье работать в такой замечательной команде. Я нашла новую семью", - также отметила спортсменка в Instagram.
Отметим, что Кристи - трехкратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы. Она участвовала в трех Олимпиадах (2010, 2014 и 2018), но медалей пока не выигрывала. Она надеется завоевать медаль на Играх в Пекине и после этого завершить карьеру.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Сорвал куш в 320 тысяч долларов: парень разбогател после того, как выбежал на поле в купальнике (видео)
- "Буду умнее": шестую ракетку мира оштрафовали за выходку в туалете на Australian Open
- Ты - не ты, когда голоден: Олимпийский чемпион по баскетболу смаковал жареной курицей на пресс-конференции (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram