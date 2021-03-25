Элиз Кристи рассказала, что ей нравится работа в пиццерии.

Чемпионка мира по шорт-треку Элиз Кристи устроилась разносчицей пиццы, чтобы заработать денег для подготовки и участия в зимних Олимпийских играх в 2022 году.

Об этом сообщает mirror.co.uk.

Кристи трудоустроилась в "Pizza Hut" в Ноттингеме.

Найти себе дополнительный заработок Кристи пришлось после того, как правительство Великобритании урезало финансирование зимних видов спорта в преддверии Олимпиады в Пекине.

Читайте также"Летающий": в Пекине представили факел Олимпиады-2022 (фото, видео)

"Поехали... Днем спортсмен, вечером доставщик пиццы", - написала Кристи в сети.

"Мне нравится моя работа в пиццерии. Это счастье работать в такой замечательной команде. Я нашла новую семью", - также отметила спортсменка в Instagram.

Отметим, что Кристи - трехкратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы. Она участвовала в трех Олимпиадах (2010, 2014 и 2018), но медалей пока не выигрывала. Она надеется завоевать медаль на Играх в Пекине и после этого завершить карьеру.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь