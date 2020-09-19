Элина Свитолина / фото REUTERS

В матче 1/4 финала шестая ракетка мира проиграла чешской теннисистке Маркете Вондроушовой, которая занимает в мировом рейтинге 19-е место.

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Свитолина смогла взять три гейма в первом сете, а вторую партию проиграла всухую - 3:6, 0:6.

Отметим, что Свитолина проиграла Вондроушовой впервые в четырех личных встречах.

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Автор: Антон Дударь