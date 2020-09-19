Элина Свитолина / фото REUTERS
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина покинула турнир серии WTA Premier 5 в Риме.
В матче 1/4 финала шестая ракетка мира проиграла чешской теннисистке Маркете Вондроушовой, которая занимает в мировом рейтинге 19-е место.
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Свитолина смогла взять три гейма в первом сете, а вторую партию проиграла всухую - 3:6, 0:6.
Отметим, что Свитолина проиграла Вондроушовой впервые в четырех личных встречах.
Украинские теннисистки на турнире в Риме
- На турнире в Италии стартовали две лучшие теннисистки Украины: Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
- Свитолина, для которой это был первый турнир после длительной паузы в сезоне, стартовала со второго круга. Элина обыграла сперва россиянку Анастасию Павлюченкову, а в 1/8 финала прошла еще одну представительницу России Светлану Кузнецову.
- Ястремская стартовала с первого круга, обыграла итальянку Камилу Джорджи и американку Аманду Анисимову, но в 1/8 финала уступила второй ракетке мира Симоне Халеп.
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