Первая ракетка Украины в четвертьфинальном матче проиграла сопернице из Чехии.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина покинула турнир серии WTA Premier 5 в Риме.

В матче 1/4 финала шестая ракетка мира проиграла чешской теннисистке Маркете Вондроушовой, которая занимает в мировом рейтинге 19-е место.

Читайте такжеРейтинг WTA: Свитолина покинула топ-5, Костюк приблизилась к первой сотне

Свитолина смогла взять три гейма в первом сете, а вторую партию проиграла всухую - 3:6, 0:6.

Отметим, что Свитолина проиграла Вондроушовой впервые в четырех личных встречах.

Украинские теннисистки на турнире в Риме

На турнире в Италии стартовали две лучшие теннисистки Украины: Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Свитолина, для которой это был первый турнир после длительной паузы в сезоне, стартовала со второго круга. Элина обыграла сперва россиянку Анастасию Павлюченкову, а в 1/8 финала прошла еще одну представительницу России Светлану Кузнецову.

Ястремская стартовала с первого круга, обыграла итальянку Камилу Джорджи и американку Аманду Анисимову, но в 1/8 финала уступила второй ракетке мира Симоне Халеп.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь