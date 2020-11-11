Джон Рам чудом отправил мяч в лунку с первой попытки.

Испанский гольфист Джон Рам совершил очень сложный удар в рамках подготовительного турнира перед стартом "Мастерса".

26-летнего гольфиста и лунку разделяло озеро, но это не смутило спортсмена. Рам совершил удар, после которого мяч несколько раз подпрыгнул на воде, после чего оказался на суше и закатился в лунку.

В описании видео на YouTube-канале "Мастерса" отмечается, что днем ранее испанец совершил подобный удар, но снять удалось только эту попытку.

Стоит отметить, что Джон Рам в июле возглавил мировой рейтинг гольфистов.

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Автор: Данил Слесь