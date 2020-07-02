Лучший теннисист мира Джокович сдал повторный тест после заражения коронавирусом: известен результат

Новак Джокович заразился во время своего выставочного турнира.

Первая ракетка мира Новак Джокович сдал повторный тест на коронавирус. Его результат оказался отрицательным.

Об этом сообщает soportklub.rs.

Жена теннисиста Елена также выздоровела после заражения.

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Джокович и супруга провели последние десять дней в самоизоляции. Их болезнь протекала бессимптомно.

17-кратный победитель турниров "Большого шлема" Джокович заразился коронавирусом на прошлой неделе на выставочном турнире в Хорватии, который сам и организовал. После турнира он и еще несколько теннисистов сдали положительные тесты на коронавирус.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что НХЛ объявила о новых случаях заражения коронавирусом среди хоккеистов.

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