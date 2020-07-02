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Лучший теннисист мира Джокович сдал повторный тест после заражения коронавирусом: известен результат

14:19, 02 июля 2020
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Новак Джокович / фото REUTERS

Об этом сообщает soportklub.rs.

Жена теннисиста Елена также выздоровела после заражения.

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Джокович и супруга провели последние десять дней в самоизоляции. Их болезнь протекала бессимптомно.

17-кратный победитель турниров "Большого шлема" Джокович заразился коронавирусом на прошлой неделе на выставочном турнире в Хорватии, который сам и организовал. После турнира он и еще несколько теннисистов сдали положительные тесты на коронавирус.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что НХЛ объявила о новых случаях заражения коронавирусом среди хоккеистов.

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