Новак Джокович в девятый раз в карьере выиграл Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Читайте такжеСамая влиятельная теннисистка мира в финале уничтожила американку и выиграла свой второй Australian OpenВ финальном матче первая ракетка мира уверенно победил россиянина Даниила Медведева, на данный момент занимающего в мировом рейтинге четвертое место.

Джокович не отдал сопернику ни одного сета - 3:0. Медведеву удалось навязать серьезную борьбу только в первой партии.

Матч длился 1 час 54 минуты. Итоговый счет - 7:5, 6:2, 6:2 в пользу серба.

Джокович - Медведев: итоги финала

Джокович стал победителем Australian Open в третий раз подряд и в девятый раз в карьере. Он является рекордсменом по победам на Открытом чемпионате Австралии.

Для серба это 18-я победа на турнирах "Большого шлема". До рекорда, который делят Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, Джоковичу осталось выиграть два турнира.

Джокович прервал 20-матчевую победную серию Медведева.

Медведев проиграл в своем втором финале на турнирах "Большого шлема" (после US Open-2019), однако с новой недели дебютирует в топ-тройке мирового рейтинга.

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Автор: Антон Дударь