Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии.
Читайте такжеСамая влиятельная теннисистка мира в финале уничтожила американку и выиграла свой второй Australian OpenВ финальном матче первая ракетка мира уверенно победил россиянина Даниила Медведева, на данный момент занимающего в мировом рейтинге четвертое место.
Джокович не отдал сопернику ни одного сета - 3:0. Медведеву удалось навязать серьезную борьбу только в первой партии.
Матч длился 1 час 54 минуты. Итоговый счет - 7:5, 6:2, 6:2 в пользу серба.
𝑀𝒶𝒿𝑒𝓈𝓉𝒾𝒸 𝒾𝓃 𝑀𝑒𝓁𝒷𝑜𝓊𝓇𝓃𝑒— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021
The moment @DjokerNole claims his 9th #AusOpen title.#AO2021pic.twitter.com/2sQVBGF0Wv
Джокович - Медведев: итоги финала
- Джокович стал победителем Australian Open в третий раз подряд и в девятый раз в карьере. Он является рекордсменом по победам на Открытом чемпионате Австралии.
- Для серба это 18-я победа на турнирах "Большого шлема". До рекорда, который делят Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, Джоковичу осталось выиграть два турнира.
- Джокович прервал 20-матчевую победную серию Медведева.
- Медведев проиграл в своем втором финале на турнирах "Большого шлема" (после US Open-2019), однако с новой недели дебютирует в топ-тройке мирового рейтинга.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram