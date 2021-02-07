Кроме стройной фигуры фанаты сходят с ума от очаровательной улыбки спортсменки.

Звезда реслинга Джейд Каргилл продемонстрировала болельщикам свою фигуру в купальнике.

28-летняя спортсменка опубликовала фото в розовом бикини, на котором прекрасно заметно атлетические мышцы.

"Я не для всех и не пытаюсь", - подписала фотографию Джейд.

Количество фолловеров Каргилл в Instagram достигла отметки в 461 000 человек.

Помимо спорта, Джейд начала карьеру фитнес-блогера и коуча по саморазвитию. Фанаты в комментариях делают комплименты: "Блестящая фигура", "Сочетание силы и женственности", "Настоящее вдохновение".

Множество людей заметили, что у атлетки удивительная улыбка с ямочкой на щеке как на фото ниже.

Раньше Джейд также хвасталась жаркими фото.

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Автор: Будрин Артем