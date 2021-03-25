Ужасное падение произошло на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в словенской Планице.
Олимпийский чемпион в командных соревнованиях, трехкратный чемпион мира Даниэль-Андре Танде рухнул на землю после прыжка.
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Об этом сообщает NRK.
Инцидент произошел во время разминки. Танде взмыл в воздух, после чего в полете потерял равновесие и упал на спину. Затем он еще несколько раз ударился о землю, падая вниз по склону.
К счастью, Танде не приземлился на голову, однако после падения он потерял сознание.
Танде доставили на вертолете в медицинский центр в Любляне, его состояние стабильно, сообщил официальный Twitter FIS Ski Jumping.
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