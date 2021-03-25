Даниэль-Андре Танде госпитализирован, но находится в стабильном состоянии.

Ужасное падение произошло на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в словенской Планице.

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях, трехкратный чемпион мира Даниэль-Андре Танде рухнул на землю после прыжка.

Читайте также"Крепкие булки": эстонский горнолыжник потерял лыжи и финишировал на ягодицах (видео)

Об этом сообщает NRK.

Инцидент произошел во время разминки. Танде взмыл в воздух, после чего в полете потерял равновесие и упал на спину. Затем он еще несколько раз ударился о землю, падая вниз по склону.

К счастью, Танде не приземлился на голову, однако после падения он потерял сознание.

Танде доставили на вертолете в медицинский центр в Любляне, его состояние стабильно, сообщил официальный Twitter FIS Ski Jumping.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь