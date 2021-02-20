Словения гостеприимно принимает чемпионат мира / фото REUTERS
Женская сборная Украины финишировала на третьем месте в эстафете чемпионата мира-2021 в Поклюке. Третий год подряд именно такой результат получают украинки в эстафете чемпионата мира.
За украинскую команду в гонке выступали Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и капитан Елена Пидгрушная.
ЧМ по биатлону-2021. Результаты женской эстафеты
1. Норвегия (0+11) 1:10:39,0
2. Германия (0+5) + 8,8
3. Украина (0+7) + 9,2
4. Беларусь (0+8) +28,8
5. Швеция (0+9) + 47,9
6. Польша (0+6) +52,1
Чемпионат мира по биатлону-2021: что нужно знать
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- В одиночной смешанной эстафете Украина повторила свой лучший результат на ЧМ-2021. Ранее украинцам удалось занять четвертое место в смешанной эстафете.
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