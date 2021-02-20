Капитан Елена Пидгрушная на финише совсем немножко уступила немке.

Женская сборная Украины финишировала на третьем месте в эстафете чемпионата мира-2021 в Поклюке. Третий год подряд именно такой результат получают украинки в эстафете чемпионата мира.

За украинскую команду в гонке выступали Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и капитан Елена Пидгрушная.

ЧМ по биатлону-2021. Результаты женской эстафеты

1. Норвегия (0+11) 1:10:39,0

2. Германия (0+5) + 8,8

3. Украина (0+7) + 9,2

4. Беларусь (0+8) +28,8

5. Швеция (0+9) + 47,9

6. Польша (0+6) +52,1

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На ЧМ-2021 действующие чемпионы мира выступают в золотых бибах.

В одиночной смешанной эстафете Украина повторила свой лучший результат на ЧМ-2021. Ранее украинцам удалось занять четвертое место в смешанной эстафете.

Сборная Украины финишировала на четвертом месте в одиночной смешанной эстафете.

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Автор: Будрин Артем