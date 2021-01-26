Континентальное первенство в этом году пройдет в Польше.

Стал известен состав сборной Украины по биатлону на чемпионат Европы, который пройдет польских Душниках-Здруй.

Об этом сообщает XSport.ua.

В состав команды вошли несколько биатлонистов, выступавших в этом сезоне на Кубке мира, в том числе - один из лидеров мужской сборной Артем Прима.

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Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

мужчины: Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Бригадир.

женщины: Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Ирина Петренко, Надежда Белкина.

Остальные спортсмены сборной будут готовиться к чемпионату мира в Поклюке.

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Европейское первенство в этом году пройдет с 27 по 31 января.

В рамках чемпионата запланировано восемь гонок - по две на каждый из дней: индивидуальные гонки у мужчин и женщин, спринты, гонки преследования, а также одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.

В прошлом году на чемпионате Европы Украина завоевала 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы.

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Автор: Антон Дударь