Стал известен состав сборной Украины по биатлону на чемпионат Европы, который пройдет польских Душниках-Здруй.
Об этом сообщает XSport.ua.
В состав команды вошли несколько биатлонистов, выступавших в этом сезоне на Кубке мира, в том числе - один из лидеров мужской сборной Артем Прима.
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Полностью состав сборной выглядит следующим образом:
мужчины: Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Бригадир.
женщины: Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Ирина Петренко, Надежда Белкина.
Остальные спортсмены сборной будут готовиться к чемпионату мира в Поклюке.
Чемпионат Европы по биатлону: что нужно знать
- Европейское первенство в этом году пройдет с 27 по 31 января.
- В рамках чемпионата запланировано восемь гонок - по две на каждый из дней: индивидуальные гонки у мужчин и женщин, спринты, гонки преследования, а также одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.
- В прошлом году на чемпионате Европы Украина завоевала 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы.
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