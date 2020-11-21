Чемпионка мира по фристайлу выступала против Александра Лукашенко.

Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская была исключена из национальной сборной Беларуси из-за того, что поддерживала протесты против Александра Лукашенко.

Романовская, а также тренер белорусской сборной по фристайлу Николай Козеко высказывались в поддержку протестов в стране. Также спортсменка выступила за пересчет голосов на президентских выборах и подписала открытое письмо против политических репрессии.

О своем исключении из сборной спортсменка сообщила в комментарии sportrbc.ru.

"Сложно смолчать, закрыть глаза на происходящее, поэтому даже не раздумывала. Последствия, естественно, были предсказуемы. Но эта та ситуация, в которой нужно показывать человеческие качества. Да, меня фактически исключили из сборной из-за того, что открыто поддержала протесты. Но сейчас я ни о чем не жалею, потому что чистая совесть всегда важнее", - сказала Романовская.

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"Основной удар пришелся на нас двоих. Тренера еще не убрали, но ему уже прислали письмо о том, что он должен вернуть полученные стипендии за год или даже больше", - добавила спортсменка.

Романовская является чемпионкой мира 2019 года, двукратной чемпионкой зимней Универсиады-2019 и многократной победительницей этапов Кубка мира.

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Автор: Антон Дударь