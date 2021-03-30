Александр Волков был Олимпийским чемпионом 1988 года.

Александр Волков вошел в Зал славы Международной федерации баскетбола.

Об этом сообщает официальный Twitter FIBA.

Международная федерация баскетбола назвала 12-х спортсменов, которые включены в Зал славы в 2020 году. Церемония награждения запланирована на 18 июня.

Легендарный украинец Александр Волков, который получил золотую медаль на Олимпиаде 1988 года в Сеуле в составе сборной Советского Союза и сделал блестящую карьеру в клубе НБА "Атланта Хоукс" попал в Зал славы.

Заметим, что Волков возглавлял Федерацию баскетбола Украины, а также является президентом БК "Киев". Также бывший спортсмен был народным депутатом 6-го созыва от "Партии регионов".

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Автор: Будрин Артем