Александр Долгополов становился 13-й ракеткой мира.

Один из лучших теннисистов в истории Украины Александр Долгополов объявил о завершении карьеры.

Об этом он сообщил в Instagram.

"Друзья, хочу объявить, что завершаю спортивную карьеру. Это было необыкновенное путешествие длиною во всю мою сознательную жизнь. К сожалению, за несколько лет из-за нескольких операций на кисти я не смог вернуться на тот уровень, который нужен для выступлений там, где я себя вижу, а играть с ограничениями и болью не вижу смысла", - написал Долгополов.

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Теннисист поблагодарил всех, кто его поддерживал, отдельно отметив родителей, сестру, свою команду и спонсоров.

Долгополов рассказал о своих дальнейших планах:

"Дальше я планирую заниматься бизнесом, от теннисной жизни на ближайшее время я отойду, а дальше жизнь покажет. Оставаться ли в публичном поле, я еще не решил, это зависит скорее от вас".

Также теннисист опубликовал видео с лучшими моментами своих выступлений.

Александр Долгополов: достижения и завершение карьеры

Александр Долгополов долгое время был первой ракеткой Украины. А его лучшим результатом в мировом рейтинге является 13-е место в 2012 году.

В активе Долгополова - четыре победы на турнирах ATP (три - в одиночном разряде, одна - в парном). На турнирах "Большого шлема" его лучшим результатом стал выход в четвертьфинал Australian Open в 2011 году.

Свой последний матч на турнирах ATP Долгополов провел в 2018 году - в мае он проиграл Новаку Джоковичу на турнире в Риме. Затем он перенес две операции на кисти и пропустил весь сезон 2019 года. В конце 2019-го ему также сделали операцию на ноге. Украинец планировал вернуться к выступлениям в 2020 году, но так и не провел ни одного матча.

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Автор: Антон Дударь