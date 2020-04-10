"Получили звонок": в UFC отменили турнир, который мог пройти на частном острове

Дэйна Уайт был готов проводить бои в условиях пандемии.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил о решении отменить турнир 18 апреля, который мог состояться, несмотря на всемирный карантин и пандемию COVID-19.

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Об этом сообщает ESPN.

"Мы были готовы провести этот турнир, но получили звонок самого высокого уровня. Нам сказали остановиться", - заявил Уайт.

18 апреля должен был состояться турнир UFC 249, главным событием которого планировалось сделать встречу Тони Фергюсона и Джастина Гейджи за титул временного чемпиона в легком весе. Стоит отметить, что Фергюсон должен был драться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин отказался от участия из-за пандемии.

При этом глава промоушена хотел арендовать частный остров и доставлять на него бойцов с помощью частных самолетов. Бои должны были проходить без зрителей, а все участники - проходить тест на коронавирус.

Также UFC отменил все следующие турниры, которые были запланированы в обозримом будущем.

Напомним, пандемия коронавируса парализовала практически весь мировой спорт. Большинство соревнований отменены или перенесены на неопределенный срок.

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