Организаторы Токио-2020 опровергли слова представителя МОК о возможной отмене Олимпиады

Оргкомитет не рассматривает вопрос отмены соревнований.

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Тосиро Муто отреагировал на слова члена Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда о возможной отмене Игр из-за китайского коронавируса.

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Муто цитирует Sports Illustrated.

"Мы продолжаем подготовку к Олимпиаде и Паралимпиаде, все идет по плану - это наша главная мысль. Нам пока сложно давать прогнозы по ситуации с коронавирусом, но мы сделаем все, чтобы спортсмены на Играх были в безопасности.

Мы никогда не слышали о том, что конец мая - крайний срок для принятия решения. Делали запрос по данному вопросу и получили ответ, что это не позиция МОК", - подчеркнул Муто.

Ранее член МОК Паунд заявил, что уже до конца мая может быть принято решение об отмене Олимпиады-2020 из-за распространения китайского коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Японии представили девиз летней Олимпиады-2020.