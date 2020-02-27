Организаторы Токио-2020 опровергли слова представителя МОК о возможной отмене Олимпиады
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Тосиро Муто отреагировал на слова члена Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда о возможной отмене Игр из-за китайского коронавируса.
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Муто цитирует Sports Illustrated.
"Мы продолжаем подготовку к Олимпиаде и Паралимпиаде, все идет по плану - это наша главная мысль. Нам пока сложно давать прогнозы по ситуации с коронавирусом, но мы сделаем все, чтобы спортсмены на Играх были в безопасности.
Мы никогда не слышали о том, что конец мая - крайний срок для принятия решения. Делали запрос по данному вопросу и получили ответ, что это не позиция МОК", - подчеркнул Муто.
Ранее член МОК Паунд заявил, что уже до конца мая может быть принято решение об отмене Олимпиады-2020 из-за распространения китайского коронавируса.
УНИАН ранее сообщал о том, что в Японии представили девиз летней Олимпиады-2020.