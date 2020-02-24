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"В замечательной компании": Свитолина встретилась со знаменитым футбольным тренером в Катаре

13:42, 24 февраля 2020
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Элина Свитолина / УНИАН

Там украинка встретила знаменитого футбольного тренера Арсена Венгера и сделала фотографию с бывшим наставником лондонского "Арсенала".

"Гала-ужин в замечательной компании", - подписала фото теннисистка.

Напомним, Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996-го по 2018-й год, а в настоящее время руководит отделом глобального развития футбола в ФИФА.

В первом круге турнира в Дохе Свитолина встретится с Амандой Анисимовой из США. Украинка получила пятый номер посева.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина ухудшила позицию в рейтинге WTA.

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