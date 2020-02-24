"В замечательной компании": Свитолина встретилась со знаменитым футбольным тренером в Катаре

Украинская теннисистка познакомилась с Арсеном Венгером.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина посетила торжественный ужин перед стартом турнира WTA в Дохе (Катар).

Там украинка встретила знаменитого футбольного тренера Арсена Венгера и сделала фотографию с бывшим наставником лондонского "Арсенала".

"Гала-ужин в замечательной компании", - подписала фото теннисистка.

Напомним, Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996-го по 2018-й год, а в настоящее время руководит отделом глобального развития футбола в ФИФА.

В первом круге турнира в Дохе Свитолина встретится с Амандой Анисимовой из США. Украинка получила пятый номер посева.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина ухудшила позицию в рейтинге WTA.