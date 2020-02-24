"В замечательной компании": Свитолина встретилась со знаменитым футбольным тренером в Катаре
13:42, 24 февраля 2020Другое
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Украинская теннисистка познакомилась с Арсеном Венгером.
Элина Свитолина / УНИАН
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина посетила торжественный ужин перед стартом турнира WTA в Дохе (Катар).
Там украинка встретила знаменитого футбольного тренера Арсена Венгера и сделала фотографию с бывшим наставником лондонского "Арсенала".
"Гала-ужин в замечательной компании", - подписала фото теннисистка.
Напомним, Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996-го по 2018-й год, а в настоящее время руководит отделом глобального развития футбола в ФИФА.
В первом круге турнира в Дохе Свитолина встретится с Амандой Анисимовой из США. Украинка получила пятый номер посева.
УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина ухудшила позицию в рейтинге WTA.
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