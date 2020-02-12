Титулованный канадский хоккеист перенес сердечный приступ во время матча (видео)
Защитник "Сент-Луис Блюз" Джей Боумистер перенес сердечный приступ во время матча НХЛ против "Анахайм Дакс".
Боумистеру стало плохо во время первого периода, когда 36-летний ветеран находился на скамейке запасных.
Канадскому хоккеисту оказали первую медицинскую помощь, а игру остановили - она не была доиграна.
Читайте также"Есть проблемы": сын легендарного Пеле откровенно рассказал о состоянии здоровья отца
Боумистер уже находился в сознании, когда его доставили в больницу.
"Сент-Луис" выступил с официальным заявлением касательно состояния канадского хоккеиста:
"Джей Боумистер перенес сердечный приступ и упал со скамейки. К счастью, благодаря оперативной реакции врачей "Анахайма" и медицинского персонала арены, состояние Джея удалось стабилизировать. Он мог реагировать и двигаться по дороге в медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине. Сейчас Джей находится в сознании и проходит дальнейшее медобследование. Мы сообщим о его состоянии позже".
Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT— Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2020
Боумистер является двукратным чемпионом мира, победителем Олимпиады-2014 и обладателем Кубка Стэнли-2019. Он проводит свой семнадцатый сезон в НХЛ.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что вратарь НХЛ повторил на льду знаменитый футбольный трюк.