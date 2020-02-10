Украинские легкоатлетки заняли весь пьедестал на международном турнире в Эстонии
10:40, 10 февраля 2020Другое
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Также бронзу Украина завоевала и в мужских соревнованиях.
Украинки сформировали топ-3 соревнований / фото: НОК Украины
В эстонском Таллине состоялся турнир по легкой атлетике Indoor Combined Events, на котором Украина успешно выступила в многоборье.
У женщин все медали сумели забрать украинки. Победу праздновала Алина Шух, которая набрала 4518 очков.
Компанию на пьедестале ей составили еще две украинские спортсменки - Анна Касьянова (4449 очков) и Римма Буйненко (4360 очков).
У мужчин третье место и бронзовую медаль себе в актив записал украинец Алексей Касьянов - 5968 очков.
Алексей Касьянов / НОК Украины
Многоборье традиционно включает в себя несколько легкоатлетических дисциплин, а победитель определяется после суммирования всех результатов.
УНИАН ранее сообщал о том, что названы лучшие легкоатлеты года в Украине.
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