Украинские легкоатлетки заняли весь пьедестал на международном турнире в Эстонии

Также бронзу Украина завоевала и в мужских соревнованиях.

В эстонском Таллине состоялся турнир по легкой атлетике Indoor Combined Events, на котором Украина успешно выступила в многоборье.

У женщин все медали сумели забрать украинки. Победу праздновала Алина Шух, которая набрала 4518 очков.

Компанию на пьедестале ей составили еще две украинские спортсменки - Анна Касьянова (4449 очков) и Римма Буйненко (4360 очков).

У мужчин третье место и бронзовую медаль себе в актив записал украинец Алексей Касьянов - 5968 очков.

Многоборье традиционно включает в себя несколько легкоатлетических дисциплин, а победитель определяется после суммирования всех результатов.

УНИАН ранее сообщал о том, что названы лучшие легкоатлеты года в Украине.