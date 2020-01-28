"Крайне сложное время": Лейкерс сделали первое заявление после гибели Коби Брайанта

Клуб поблагодарил всех за поддержку.

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" сделал первое заявление после крушения вертолета, на котором находилась легенда клуба Коби Брайант.

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Сообщение появилось на официальной странице "Лейкерс" в Twitter.

"После консультаций с руководством НБА, было принято решение перенести матч между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс", который запланирован на вторник, 28 января, и провести его позже.

"Лос-Анджелес Лейкерс" хочет поблагодарить всех за поддержку и соболезнования. Это крайне сложное время для всех нас. Мы продолжаем поддерживать семью Брайанта и будем делиться информацией по мере ее поступления", - говорится в заявлении.

Напомним, катастрофа произошла утром 26 января в районе города Калабасас (Калифорния, США). Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли. На борту находились Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.

Коби Брайант всю свою карьеру с 1996-го по 2016-й год выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". С командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Бывшему баскетболисту был 41 год.

УНИАН ранее сообщал о том, что стали известны первые подробности крушения вертолета Коби Брайанта.