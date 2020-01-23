Украинская легкоатлетка дисквалифицирована на 19 месяцев за допинг

В организме легкоатлетки обнаружен запрещенный препарат.

Украинская легкоатлетка Катерина Табашник, которая специализируется на прыжках в высоту, получила дисквалификацию на 19 месяцев за употребление допинга.

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Об этом сообщил Антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit.

Допинг-проба спортсменки показала в ее организме следы запрещенного препарата гидрохлортиазида.

Все результаты Табашник, начиная с 28 марта прошлого года, аннулированы. С того дня начинается отсчет срока дисквалификации.

Катерина Табашник в 2013-м стала чемпионкой Европы среди юниоров. В позапрошлом году ей удалось стать пятой на взрослом Евро, а в 2019-м украинка заняла четвертое место на чемпионате Европы в закрытых помещениях. Лучшим результатом прыгуньи является высота 1,96 метра.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинская легкоатлетка Магучих показала лучший результат сезона в мире.