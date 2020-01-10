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Сборная Украины начала ЧЕ по гандболу с поражения на последней секунде

23:20, 10 января 2020
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Украинцы боролись до последнего / фото: handball.net.ua

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Украинцы играли против Северной Македонии и уступили со счетом 25:26.

Македонцы большую часть поединка владели минимальным преимуществом, но в концовке подопечные Сергея Бебешко сравняли счет. Только атака на последней секунде принесла Северной Македонии гол и победу.

Украина - Северная Македония - 25:26 (10:13)

Следующую игру украинцы проведут против Австрии 12 января. Начало - в 19:15.

Из шести групп в плей-офф выйдут по две лучшие сборные. Сборная Украины играет в группе B, в которой также находятся Чехия и Австрия.

Это первое выступление сборной Украины на гандбольном Евро с 2010 года. Лучшим результатом для национальной команды является 11-е место в 2002-м году.

УНИАН ранее публиковал топ-10 команд в спорте по итогам 2019 года.

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