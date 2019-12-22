Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Анси

Во Франции состоялась очередная гонка третьего этапа Кубка мира.

В воскресенье, 22 декабря, во французском Анси состоялся мужской масс-старт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

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Украину в гонке представлял Дмитрий Пидручный.

Уже на первом круге украинец упал, когда на трассе его обходил представитель Австрии Феликс Ляйтнер. Из-за проблем с креплением Дмитрий потерял порядка 50 секунд в дальнейшем.

Первые два огневых рубежа Пидручный прошел чисто, а на третьей стрельбе получил один круг штрафа, после чего на последнем рубеже вновь допустил промах. В итоге он занял только 23-е место.

Победу праздновал норвежец Йоханнес Бе, который с одним промахом на 42 секунды обошел француза Эмильена Жаклена.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 41:36,3 (1 промах)

2. Эмильен Жаклен (Франция) - +42.1 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) - +51.8 (1)

23. Дмитрий Пидручный (Украина) - +4.12,1 (2)

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Елена Пидгрушная вошла в топ-10 спринтерской гонки в Анси.