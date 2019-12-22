Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Анси
В воскресенье, 22 декабря, во французском Анси состоялся мужской масс-старт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.
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Украину в гонке представлял Дмитрий Пидручный.
Уже на первом круге украинец упал, когда на трассе его обходил представитель Австрии Феликс Ляйтнер. Из-за проблем с креплением Дмитрий потерял порядка 50 секунд в дальнейшем.
Первые два огневых рубежа Пидручный прошел чисто, а на третьей стрельбе получил один круг штрафа, после чего на последнем рубеже вновь допустил промах. В итоге он занял только 23-е место.
Победу праздновал норвежец Йоханнес Бе, который с одним промахом на 42 секунды обошел француза Эмильена Жаклена.
Результаты гонки:
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 41:36,3 (1 промах)
2. Эмильен Жаклен (Франция) - +42.1 (1)
3. Тарьей Бе (Норвегия) - +51.8 (1)
23. Дмитрий Пидручный (Украина) - +4.12,1 (2)
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Елена Пидгрушная вошла в топ-10 спринтерской гонки в Анси.