Вторая медаль за день: украинская биатлонистка завоевала серебро гонки Кубка IBU

Анастасия Меркушина прошла всю дистанцию без промахов.

Украинка Анастасия Меркушина завоевала серебряную медаль по итогам короткой индивидуальной гонки на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

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Украинка преодолела дистанцию, не допустив промахов на огневых рубежах. Победу в гонке одержала немка Штефани Ферер, которая при чистой стрельбе обошла украинку почти на минуту.

Близка к бронзе была еще одна украинка Ольга Абрамова, которая в итоге стала четвертой.

Результаты гонки:

1. Штефани Шерер (Германия) - 39:40,2 (0+0+0+0)

2. Анастасия Меркушина (Украина) - +56,8 (0+0+0+0)

3. Анна Вайдель (Германия) - +1:04,2 (0+0+0+1)

4. Ольга Абрамова (Украина) - +1:23,4 (0+1+0+0)

Для Украины это вторая медаль за день. Ранее золото в аналогичной гонке у мужчин завоевал Сергей Семенов.

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