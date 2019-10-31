Один из лучших баскетболистов мира сломал руку (видео)

Стефен Карри неудачно приземлился на паркет после столкновения с соперником.

Лидер "Голден Стейт Уорриорз" и один из лучших баскетболистов мира Стефен Карри получил перелом руки в матче регулярного чемпионата НБА против "Финикс Санз".

В третьей четверти матча Карри, пытаясь забросить мяч, врезался в игрока "Финикса" Арона Бэйнса и неудачно приземлился на руку. К тому же Бэйнс следом упал на Карри.

У Карри диагностировали перелом второй пястной кости левой руки. Ориентировочно на восстановление ему понадобится от шести до восьми недель.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

Напомним, Карри - трехкратный чемпион НБА и дважды самый полезный игрок сезона.

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