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Украинка Левченко завоевала медаль на финальном этапе Бриллиантовой лиги

09:26, 07 сентября 2019
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Юлия Левченко завоевала серебро / фото: НОК Украины

Украинка Юлия Левченко стала обладательницей серебряной медали на финальном этапе "Бриллиантовой лиги", который прошел в бельгийском Брюсселе.

В секторе для прыжков в высоту Левченко показала результат 1,97 метра. Планка высотой 1,99 метра украинке не покорилась.

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Золотую медаль завоевала россиянка Мария Ласицкене (1,99 метра), а бронзу - бельгийка Тиам Нафиссату (1,95 метра).

В топ-10 вошли еще две представительницы Украины. Ярослава Магучих, показав результат 1,89 метра, заняла шестое место. А Ирина Геращенко (1,85 метра) - десятое место.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинцы Андрей Проценко и Марина Бех-Романчук стали победителями Бриллиантовой лиги.

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Теги: #Бриллиантовая лига#прыжки в высоту#Юлия Левченко