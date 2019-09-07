Украинка Левченко завоевала медаль на финальном этапе Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в высоту стала второй на этапе в Брюсселе.

Украинка Юлия Левченко стала обладательницей серебряной медали на финальном этапе "Бриллиантовой лиги", который прошел в бельгийском Брюсселе. В секторе для прыжков в высоту Левченко показала результат 1,97 метра. Планка высотой 1,99 метра украинке не покорилась. Читайте такжеУкраинская легкоатлетка Левченко завоевала золото командного чемпионата Европы Золотую медаль завоевала россиянка Мария Ласицкене (1,99 метра), а бронзу - бельгийка Тиам Нафиссату (1,95 метра). В топ-10 вошли еще две представительницы Украины. Ярослава Магучих, показав результат 1,89 метра, заняла шестое место. А Ирина Геращенко (1,85 метра) - десятое место. УНИАН ранее также сообщал о том, что украинцы Андрей Проценко и Марина Бех-Романчук стали победителями Бриллиантовой лиги.

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