Топ-3 мирового рейтинга и личный рекорд: Свитолина пробилась в полуфинал US Open

Первая ракетка Украины впервые в карьере прошла так далеко на этом турнире.

В рамках 1/4 финала на US Open состоялся матч с участием лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной.

Украинка, получившая пятый номер посева, встречалась с британкой Йоханной Контой, занимающей 16-ю строчку в рейтинге WTA.

Матч длился 102 минуты и закончился победой Свитолиной со счетом 6:4, 6:4.

Украинская теннисистка отдала по одной подаче в каждом сете, осуществив четыре брейка. Также она совершила четыре эйса и избежала двойных ошибок.

Это уже пятая победа Свитолиной в пяти очных встречах с Контой. Выход в полуфинал US Open - лучшее достижение Элины на турнире за всю карьеру, которое позволит ей вновь стать третьей ракеткой мира.

За путевку в финал украинка сразится с сильнейшей в паре Серена Уильямс (США) - Ван Цян (Китай).

УНИАН ранее сообщал, что украинская теннисистка Снигур выиграла четвертый титул в карьере.