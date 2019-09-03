Топ-3 мирового рейтинга и личный рекорд: Свитолина пробилась в полуфинал US Open (видео)
В рамках 1/4 финала на US Open состоялся матч с участием лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной.
Украинка, получившая пятый номер посева, встречалась с британкой Йоханной Контой, занимающей 16-ю строчку в рейтинге WTA.
Матч длился 102 минуты и закончился победой Свитолиной со счетом 6:4, 6:4.
Украинская теннисистка отдала по одной подаче в каждом сете, осуществив четыре брейка. Также она совершила четыре эйса и избежала двойных ошибок.
Видеообзор матча опубликовал официальный YouTube-канал US Open.
Это уже пятая победа Свитолиной в пяти очных встречах с Контой. Выход в полуфинал US Open - лучшее достижение Элины на турнире за всю карьеру, которое позволит ей вновь стать третьей ракеткой мира.
За путевку в финал украинка сразится с сильнейшей в паре Серена Уильямс (США) - Ван Цян (Китай).
УНИАН ранее сообщал, что украинская теннисистка Снигур выиграла четвертый титул в карьере.