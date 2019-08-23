Выступления национальных команд Украины поставлены под угрозу из-за хищения бюджетных средств - СБУ

Чиновники закупили сомнительные медицинские препараты на сумму более восьми миллионов гривен.

Выступления национальных спортивных команд Украины на международных соревнованиях оказались под угрозой из-за махинаций спортивных чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что спортивные чиновники организовали противоправную схему для хищения бюджетных средств при закупке медицинских препаратов для спортсменов из различных сборных Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госучреждения "Управление сборных команд и проведения спортивных мероприятий" "Укрспортобеспечение", которое находится в сфере управления Министерства молодежи и спорта Украины, в нарушение требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 миллионов гривен", - говорится в заявлении СБУ.

В рамках открытого по статье 191 часть 5 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) уголовного произодства было задокументировано, что купленная продукция вообще не относится к лекарственным препаратам. Плюс часть препаратов, которые были переданы спортсменам, не прошли контроль в Национальном антидопинговом центре.

Подозрение по данному делу объявлено главному врачу министерства. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, СБУ устанавливает всех лиц, причастных к данной схеме.

"Из-за действий должностных лиц государственному бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 8 миллионов гривен и поставлены под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг-контроля продукции", - подытожили в СБУ.

УНИАН ранее также сообщал о том, что оскорбивший чемпионку президент Федерации велоспорта Украины уволен со своей должности.