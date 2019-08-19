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Титулованный украинский прыгун в воду завершил карьеру ради китайского цирка (фото)

19:40, 19 августа 2019
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Долгов планировал выступить в Токио / фото: zasport.zp.ua

Об этом сообщил сайт xsport.ua.

Спортсмен из Запорожья становился чемпионом Европы в синхронном прыжке с 10-метровой вышки, был призером Мировой серии, финалистом чемпионатов мира и Олимпийских игр, а также планировал готовиться к Олимпиаде-2020 в Токио.

Однако в итоге Долгов принял решение попрощаться со спортом и занялся цирковой карьерой. В настоящий момент украинец работает в водном цирке в Китае, а его мечтой является выступление за всемирно известный Cirque du Soleil.

Долгов теперь является артистом цирка / фото: Instagram Maksym Dolgov

"Я закончил со спортом, и больше возвращаться не планирую. Так что, к сожалению, на спортивной арене вы меня не увидите. Причина завершения карьеры - это больше не нежелание находится в сборной команде, а нехватка мотивации в спорте. Хотелось попробовать что-то новое, связанное с цирковой деятельностью. То есть те же прыжки в воду, только с качели или хай дайва", - прокомментировал свое решение Долгов.

УНИАН ранее сообщал, что 13-летний украинец Середа стал чемпионом Европы по прыжкам в воду.

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Теги: #прыжки в воду