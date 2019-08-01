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Мех и прозрачное белье: Свитолина поделилась откровенным фото

15:13, 01 августа 2019
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Элина Свитолина / REUTERS

Теннисистка установила фотографию на аватарку аккаунта в Instagram.

На снимке Свитолина сидит на краю ванны в прозрачном нижнем белье и черной меховой накидке.

фото: instagram.com/elisvitolina

Стоит отметить, что в съемках для эротического календаря принимали участие многие известные украинки, среди которых также легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

УНИАН ранее сообщал, что Свитолина разгромила россиянку на турнире в США.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина