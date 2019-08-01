Мех и прозрачное белье: Свитолина поделилась откровенным фото
15:13, 01 августа 2019Другое
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Украинская теннисистка снялась в откровенной фотосессии.
Элина Свитолина / REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась откровенным фото со съемок для мужского журнала XXL.
Теннисистка установила фотографию на аватарку аккаунта в Instagram.
На снимке Свитолина сидит на краю ванны в прозрачном нижнем белье и черной меховой накидке.
фото: instagram.com/elisvitolina
Стоит отметить, что в съемках для эротического календаря принимали участие многие известные украинки, среди которых также легкоатлетка Марина Бех-Романчук.
УНИАН ранее сообщал, что Свитолина разгромила россиянку на турнире в США.
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