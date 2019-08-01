Мех и прозрачное белье: Свитолина поделилась откровенным фото

Украинская теннисистка снялась в откровенной фотосессии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась откровенным фото со съемок для мужского журнала XXL.

Теннисистка установила фотографию на аватарку аккаунта в Instagram.

На снимке Свитолина сидит на краю ванны в прозрачном нижнем белье и черной меховой накидке.

Стоит отметить, что в съемках для эротического календаря принимали участие многие известные украинки, среди которых также легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

УНИАН ранее сообщал, что Свитолина разгромила россиянку на турнире в США.