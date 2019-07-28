Формула-1: Ферстаппен выиграл непредсказуемый Гран-при Германии

Лидер сезона Льюис Хэмилтон не вошел в первую десятку.

Состоялся одиннадцатый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Германии.

Первым к финишу на трассе в Хоккенхайме пришел пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым с отставанием в четыре секунды стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель. В тройку вошел гонщик "Торо Россо" Даниил Квят.

Из-за дождя гонка получилась самой непредсказуемой и зрелищной в этом сезоне. Участником одной из аварий стал лидер сезона Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", что в итоге помешало ему попасть на подиум.

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Гран-при Германии. Топ-10

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

2. Себастьян Феттель ("Феррари") +4.158

3. Даниил Квят ("Торо Россо") +7.877

4. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +8.057

5. Карлос Сайнс ("Макларен") +9.687

6. Александер Албон ("Торо Россо") +10.052

7. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +10.181

8. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +11.898

9. Ромен Грожан ("Хаас") +13.588

10. Кевин Магнуссен ("Хаас") +15.380

Лидерство в личном зачете сохраняет Хэмилтон, у которого в активе 223 очка. У Боттаса - 184 очка, а Ферстаппен закрепился на третьем месте (161), на 20 очков опережая Себастьяна Феттеля из "Феррари".

В Кубке Конструкторов у "Мерседеса" - 407 очков, у "Феррари" - 261 пункт, у "Ред Булл" - 216.

Следующий этап сезона пройдет в Венгрии 4 августа.

Как сообщал УНИАН, победителем предыдущего этапа стал Хэмилтон.