Формула-1: Ферстаппен выиграл непредсказуемый Гран-при Германии
Состоялся одиннадцатый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Германии.
Первым к финишу на трассе в Хоккенхайме пришел пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым с отставанием в четыре секунды стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель. В тройку вошел гонщик "Торо Россо" Даниил Квят.
Из-за дождя гонка получилась самой непредсказуемой и зрелищной в этом сезоне. Участником одной из аварий стал лидер сезона Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", что в итоге помешало ему попасть на подиум.
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Гран-при Германии. Топ-10
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
2. Себастьян Феттель ("Феррари") +4.158
3. Даниил Квят ("Торо Россо") +7.877
4. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +8.057
5. Карлос Сайнс ("Макларен") +9.687
6. Александер Албон ("Торо Россо") +10.052
7. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +10.181
8. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +11.898
9. Ромен Грожан ("Хаас") +13.588
10. Кевин Магнуссен ("Хаас") +15.380
Лидерство в личном зачете сохраняет Хэмилтон, у которого в активе 223 очка. У Боттаса - 184 очка, а Ферстаппен закрепился на третьем месте (161), на 20 очков опережая Себастьяна Феттеля из "Феррари".
В Кубке Конструкторов у "Мерседеса" - 407 очков, у "Феррари" - 261 пункт, у "Ред Булл" - 216.
Следующий этап сезона пройдет в Венгрии 4 августа.
Как сообщал УНИАН, победителем предыдущего этапа стал Хэмилтон.