Формула-1: Хэмилтон одержал победу на домашнем Гран-при

Льюис Хэмилтон уверенно победил в Великобритании.

Состоялся десятый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Великобритании.

Первым к финишу на трассе в Сильверстоуне пришел пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вторым с отставанием в 24 секунды стал напарник британца Валттери Боттас. В тройку вошел гонщик "Феррари" Шарль Леклер.

Стоит отметить, что еще один представитель "Феррари" Себастьян Фетель попал в аварию и в итоге стал только 16-м.

Гран-при Великобритании. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 52 круга

2. Валттери Боттас ("Мерседес") — +24,928

3. Шарль Леклер ("Феррари") — +30,117

4. Пьер Гасли ("Ред Булл") — +34,692

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +39,458

6. Карлос Сайнс ("Макларен") — +53,639

7. Даниэль Риккардо ("Рено") — +54,401

8. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1.05,540

9. Даниил Квят ("Торо Россо") — +1.06,720

10. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +1.12,733

Лидерство в личном зачете сохраняет Хэмилтон, у которого в активе 223 очка. У Боттаса - 184 очка, а Ферстаппен закрепился на третьем месте (136), на 13 очков опережая Себастьяна Феттеля из "Феррари".

В Кубке Конструкторов у "Мерседеса" - 407 очков, у "Феррари" - 243 очков, у "Ред Булл" - 191.

Как сообщал УНИАН, победителем предыдущего этапа стал Ферстаппен.