Украинский легкоатлет Кохан с рекордом выиграл молодежный чемпионат Европы

Украинцу не было равных в метании молота.

Украинский легкоатлет Михаил Кохан установил рекорд и стал победителем чемпионата Европы U-20 в метании молота.

18-летний спортсмен во второй попытке установил юниорский рекорд, когда отправил снаряд на 83.47 м, а затем в третьей попытке показал результат 84.73 м.

Эта отметка стала рекордом турнира и Европы, а также лучшим результатом в мире на молодежном уровне в нынешнем сезоне.

Серебряная медаль досталась греку Христосу Францескакису, а тройку призеров замкнул итальянец Джорджио Оливьери. Еще один украинец Данила Федоров показал шестой результат.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская легкоатлетка Левченко выиграла чемпионат Европы U-23.