Золото и еще пять наград: украинские гимнастки успешно выступили на Универсиаде-2019 (видео)

Чемпионкой Универсиады в Неаполе стала Ева Мелещук.

Украинки завоевали шесть медалей в художественной гимнастике на Универсиаде-2019 в Неаполе.

Ева Мелещук завоевала золото, став лучшей в упражнениях с булавами.

За свое выступление украинка набрала 21,050 балла, опередив представительницу Азербайджана Зохру Агамирову (20,200) и россиянку Екатерину Селезневу (20,000).

Видео победного выступления Мелещук было опубликовано на странице Федерации гимнастики Украины в Facebook.

К золотой медали Мелещук добавила еще две бронзовые. Украинка выиграла медали в упражнениях с обручем и упражнениях с лентой.

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Также украинские гимнастки завоевали три серебряные награды на Универсиаде в командных соревнованиях. Анастасия Возняк, Валерия Ханина, Елена Дьяченко, Виктория Фотеева и Дарья Мурай стали вторыми в командном многоборье, упражнениях с пятью мячами, а также упражнениях с тремя обручами и двумя булавами.

Всего в активе сборной Украины на Универсиаде-2019 четыре золотые, шесть серебряных и семь бронзовых медалей. В медальном зачете украинская сборная занимает тринадцатое место.

Как сообщал УНИАН, ранее на Универсиаде-2019 золотые медали завоевали украинки Ирина Климец и Ольга Корсун.