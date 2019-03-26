"Тампа" обыграла "Бостон" и стала четвертой командой в истории НХЛ с 59 победами в регулярном чемпионате

Тампа выиграла со счетом 5:4.

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге Тампа Бей Лайтнинг обыграла Бостон Брюинз и стала четвертой командой в истории лиги, которая сумела одержать 59 побед в регулярном чемпионате.

Тампа выиграла матч со счетом 5:4, сообщает официальный сайт лиги.

"Тампа" (59-14-4) забила три гола в третьем периоде, в том числе победный за 53 секунды до финальной сирены, и стала четвертой командой в истории НХЛ, одержавшей 59 побед в сезоне. Ранее это дважды удавалось "Монреалю" (59 побед в 1977-78 и 60 побед в 1976-77) и один раз "Детройту" (62, 1995-96).

Решающую шайбу забросил Энтони Сирелли, 4 (2+2) очка у "Лайтнинг" набрал Стивен Стэмкос, а Никита Кучеров сравнял счет (4:4), забил 38-й гол в сезоне и набрал 121-е очко. Стэмкос в пятый раз в карьере достиг рубежа в 40 голов и впервые с 2014-15. Андрей Василевский отразил 13 бросков и вышел на первое место в истории "Тампы" по общему числу сэйвов в играх за клуб, доведя их число до 5729.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

26 марта.

Торонто – Флорида – 7:5 (4:2, 1:0, 2:3)

Шайбы: 1:0 – Марло (Капанен, Кадри), 2:0 – Маззин (Зайцев, Юнссон), 3:0 – Таварес (Мэттьюс, Марнер), 3:1 – Гаврилюк (Экблад, Хоффман), 4:1 – Таварес (В. Нюландер, Хайман), 4:2 – Мэтисон (Гаврилюк, Трочек), 5:2 – Таварес (Райлли, В. Нюландер), 6:2 – Таварес (Хайман, Марнер), 6:3 – Юбердо (Барков, Дадонов), 7:3 – Хайман (Марнер, Райлли), 7:4 – Юбердо (Хоффман, Дадонов), 7:5 – Гаврилюк (Маккошен, Мальгин).

Нью-Джерси – Баффало – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – Колман (Зэйджак, Хишир), 1:1 – Райнхарт (Далин), 2:1 – Заха (Агостино, Бутчер), 3:1 – Вуд (Заха, Грин).

Рейнджерс – Питтсбург – 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Лемье (Бучневич, Зибанежад), 2:0 – Леттьери (Хитил, Деанджело), 2:1 – Бьюгстэд (Симон, Петтерссон), 2:2 – Шульц (Кессел, Кросби), 2:3 – Каллен (Уилсон), 2:4 – Блюгерс (Петтерссон, Раст), 2:5 – Блюгерс (Кессел, Макканн).

Тампа-Бэй – Бостон – 5:4 (2:1, 0:3, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Стэмкос (Сергачев, Кэллахан) 1:1 Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 2:1 – Стэмкос (Сергачев, Хедман), 2:2 – Койл (Бэкес), 2:3 – Карло (Дебраск, Крейчи), 2:4 – Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 3:4 – Хедман ( Миллер, Стэмкос), 4:4 – Кучеров (Стэмкос), 5:4 – Чирелли (Макдона, Жозеф).

Сент-Луис – Вегас – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Барбашев (Сэнфорд), 1:1 – Карлссон (Маршессо, Миллер), 2:1 – О′Райлли (Парайко, Баумистер), 3:1 – Сэнфорд (Пьетранжело, Бортуццо).

Миннесота – Нэшвилл – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – Джохансен (Экхольм, Арвидссон).

Виннипег – Даллас – 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 30 Линделль (Кольяно, Комо), 0:2 – 32 Факса (Янмарк-Нюлен, Бишоп), 0:3 – 35 Сегин (Радулов, Бенн), 0:4 – 50 Сегин (Хейсканен), 1:4 – 51 Коннор (Хэйс), 2:4 – 55 Лайне (Коннор, Труба), 2:5 – 59 Факса (Ничушкин, Радулов).

Калгари – Лос-Анджелес – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Форборт (Клиффорд, Картер), 0:2 – 51 Бродзински (Фанюф, Льюис), 0:3 – 55 Тоффоли ().

Сан-Хосе – Детройт – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Ларкин (Бертуцци, Манта), 0:2 – 35 Атанасиу (Хиросе), 0:3 – 48 Эн (Хелм, Гленденинг), 1:3 – 48 Кэйн (Торнтон, Хеед), 2:3 – 59 Гертл (Лабанк, Майер).