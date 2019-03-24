Атланта украинца Леня обыграла Филадельфию, Даллас разгромил Голден Стэйт в НБА

"Детройт" украинца Михайлюка уступил "Портленду".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного первенства НБА. "Атланта" украинского центрового Алексея Леня одержала трудную победу над "Филадельфией" со счетом 129:127. Украинец провел на площадке почти 21 минуту, в течение которых набрал 14 очков. На его счету 5 из 8 попаданий с двухочковых бросков, из пяти бросков из-за дуги точным оказался один. Показатель полезности Леня составил -21.

Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк вновь пропустил матч своей команды в НБА, не выйдя на площадку в игре с "Портлендом", сообщает официальный сайт лиги.

«Шарлотт» – «Бостон» 124:117 (29:35, 34:29, 26:34, 35:19)

«Шарлотт»: Уокер (36 + 11 подборов + 9 передач), Бриджес (20 + 7 подборов), Уильямс (13), Бэйкон (11), Бийомбо (4) - старт; Камински (7), Эрнангомес (8 + 7 подборов), Грэм (4), Монк (13), Лэмб (8 + 8 подборов)

«Бостон»: Ирвинг (31 + 7 подборов), Моррис (15 + 9 подборов), Тейтум (12), Смарт (6 + 8 передач), Уильямс (2) - старт; Оджолей (5), Ябуселе (0), Тайс (5), Розир (12), Браун (29)

«Вашингтон» – «Майами» 108:113 (27:25, 26:27, 26:26, 29:35)

«Вашингтон»: Брайант (17 + 11 подборов), Бил (16), Портис (14 + 11 подборов), Саторански (12 + 8 подборов + 8 передач), Браун мл. (7) - старт; Паркер (6), Грин (25), Рэндл (6), МакРэй (5)

«Майами»: Уэйтерс (19), Ричардсон (18), Адебайо (16 + 11 подборов + 8 передач + 4 блокшотов - 5 потерь), Олиник (14 + 7 подборов), Джонс мл. (2) - старт; Джонсон (13), Уайтсайд (2), Драгич (9), Уэйд (20 + 9 подборов)

«Атланта» – «Филадельфия» 129:127 (34:41, 40:27, 26:32, 29:27)

«Атланта»: Янг (32 + 11 передач - 6 потерь), Принс (23), Дедмон (17 + 8 подборов), Коллинс (13 + 9 подборов), Хертер (7) - старт; Бембри (6), Картер (3), Лень (20:56 = 14 очков (5/8 двухочковых, 1/5 трехочковых, 1/1 штрафного), 4 подбора (2 в нападении), 1 передача, 1 блок-шот, 1 потеря, 2 фола, «-21»), Адамс (5), Андерсон (6), Бэйзмор (3)

«Филадельфия»: Эмбиид (27 + 12 подборов), Батлер (25), Симмонс (21 + 9 передач + 4 перехватов), Редик (14), Харрис (13 + 9 подборов) - старт; Скотт (9 + 8 подборов), Эннис (8), Марьянович (5), МакКоннелл (5)

«Мемфис» – «Миннесота» 99:112 (25:25, 25:24, 18:35, 31:28)

«Мемфис»: Конли (23), Валанчунас (20 + 14 подборов), Дорси (8), Холидэй (7), Кабокло (3) - старт; Рэбб (7), Парсонс (9), Уошберн (3), Ноа (5), Картер (2), Райт (12), Ватанабэ (0)

«Миннесота»: Таунс (33 + 23 подборов - 5 потерь), Уиггинс (22), Окоги (17), Джонс (12 + 9 передач), Шарич (11) - старт; Толливер (6), Бэйтс-Диоп (8), Дженг (3), Бэйлесс (0), Рейнолдс (0)

«Чикаго» – «Юта» 83:114 (18:33, 18:37, 25:21, 22:23)

«Чикаго»: Маркканен (18 + 10 подборов), Лопес (10), Блэйкени (10), Харрисон (6 + 9 подборов), Данн (4) - старт; Фелисио (10), Арчидьяконо (4), Селден (9), Луваву-Кабарро (5), Сэмпсон (7)

«Юта»: Гобер (21 + 14 подборов + 4 блокшотов), Митчелл (16 + 8 подборов), Фэйворс (13), Инглс (13), Рубио (12) - старт; Краудер (11), Ньянг (4), Сефолоша (2), О'Нил (3), Юдо (2 + 4 блокшотов), Нето (10), Митру-Лонг (2), Корвер (5)

«Голден Стэйт» – «Даллас» 91:126 (22:37, 24:37, 24:34, 21:18)

«Голден Стэйт»: Дюрант (25), Казинс (19), Томпсон (8), Кук (7 + 7 передач), Грин (6) - старт; Жеребко (3), Белл (2), МакКинни (5), Луни (12), Игудала (0), Ли (4), Эванс (0)

«Даллас»: Дончич (23 + 11 подборов + 10 передач), Новицки (21), Брансон (11), Джексон (9), Пауэлл (4) - старт; Адетокунбо (1), Клебер (16 + 9 подборов), Финни-Смит (5), Берк (13), Харрис (6), Мэйкон (0), Ли (0), Брокхофф (17)

«Портленд» – «Детройт» 117:112 (32:28, 27:28, 30:36, 28:20)

«Портленд»: Лиллард (28 + 9 передач), Амину (22 + 7 подборов), Нуркич (15), Харклесс (10), Лэйман (2) - старт; Коллинс (9), Кантер (10 + 7 подборов), Карри (16), Худ (5), Тернер (0)

«Детройт»: Гриффин (27), Джексон (24), Драммонд (19 + 11 подборов), Эллингтон (5), Браун (0) - старт; Мэйкер (6), Пачулия (0), Смит (9), Гэллоуэй (9), Кеннард (13)

«Сакраменто» – «Финикс» 112:103 (19:32, 28:21, 32:22, 33:28)

«Сакраменто»: Хилд (25 + 7 подборов), Барнс (25), Фокс (13 + 9 передач), Бьелица (13 + 17 подборов), Коули-Стайн (3) - старт; Бэгли (16 + 11 подборов), Куфос (4), Феррелл (0), Богданович (6), Брюэр (7)

«Финикс»: Букер (32 + 10 передач), Эйтон (19 + 11 подборов), Бриджес (11), Бендер (4), Мелтон (3) - старт; Спалдинг (1), Холмс (14), Окобо (3), Фредетт (0), Дэниелс (16)