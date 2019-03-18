Атланта украинца Леня уступила Орландо, Никс на 1 очко опередил Лейкерс в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень заработал 13 очков в игре против "Орландо". Лень провел на поле 24 с половиной минуты. На его счету 3 подбора, 1 передача и 1 блок. Встреча завершилась поражением "Атланты" со счетом 91:101. Команда по-прежнему находится вне зоны плей-офф, занимая 12-е место в Восточной конференции.

Из других матчей дня стоит отметить поражение "Лейкерс" в игре с "Нью-Йорк Никс".

«Нью-Йорк» – «Лейкерс» 124:123 (41:30, 22:36, 31:30, 30:27)

«Нью-Йорк»: Мудиай (28 + 8 передач), Дотсон (25), Нокс (19), Хезонья (17 + 8 подборов), Джордан (15 + 17 подборов + 7 передач - 5 потерь) - старт; Томас (7), Робинсон (2), Трир (4 + 6 фолов), Аллен (7)

«Лейкерс»: Джеймс (33 + 8 передач), Кузма (18 + 8 передач), Буллок (14), МакГи (12 + 7 подборов), Рондо (3) - старт; Уильямс (12 + 7 подборов), Вагнер (6), Колдуэлл-Поуп (11), Карусо (12 + 5 перехватов), Харт (2)

«Майами» – «Шарлотт» 93:75 (19:20, 20:19, 22:21, 32:15)

«Майами»: Адебайо (16 + 9 подборов), Уэйтерс (12), Ричардсон (7), Джонс мл. (6), Олиник (4 + 9 подборов) - старт; Джонсон (6), Макгрудер (0), Уайтсайд (6 + 8 подборов), Драгич (19), Уэйд (17 + 8 подборов)

«Шарлотт»: Батюм (12 + 7 подборов), Уокер (10), Бийомбо (2), Бриджес (2), Уильямс (2) - старт; Камински (13 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (0), Паркер (11), Лэмб (21 + 4 перехватов), Бэйкон (2), Монк (0)

«Милуоки» – «Филадельфия» 125:130 (28:31, 25:31, 29:27, 43:41)

«Милуоки»: Адетокумбо (52 + 16 подборов + 7 передач), Миддлтон (19 + 7 подборов), Лопес (14 + 4 блокшотов), Бледсоу (12), Миротич (2) - старт; Уилсон (13), Ильясова (5), Хилл (2), Снелл (0), Коннотон (6)

«Филадельфия»: Эмбиид (40 + 15 подборов), Батлер (27), Редик (19), Харрис (12 + 7 подборов), Симмонс (8 + 9 подборов + 9 передач) - старт; Скотт (6 + 7 подборов), Эннис (6), Марьянович (4), МакКоннелл (8)

«Детройт» – «Торонто» 110:107 (25:21, 25:26, 28:37, 32:23)

«Детройт»: Гриффин (25 + 8 подборов - 5 потерь), Джексон (20), Драммонд (15 + 17 подборов), Эллингтон (9), Браун (2) - старт; Мэйкер (7), Пачулия (11), Смит (8 + 8 передач), Гэллоуэй (11), Кеннард (2)

«Торонто»: Леонард (33 + 10 подборов), Сиакам (12 + 6 фолов), Грин (12), Газоль (9 + 11 подборов + 8 передач), Лин (3) - старт; Морленд (3), Ануноби (8), Пауэлл (10), ВанВлит (17), Маккоу (0)

«Сакраменто» – «Чикаго» 129:102 (24:23, 32:17, 43:31, 30:31)

«Сакраменто»: Фокс (17), Хилд (16), Барнс (15), Коули-Стайн (9 + 7 подборов), Бьелица (8) - старт; Бэгли (21 + 9 подборов), Джайлс (16), Куфос (6), Феррелл (5), Мэйсон (4), Богданович (8), Беркс (0), Брюэр (4)

«Чикаго»: ЛаВин (18), Маркканен (11), Данн (8), Лопес (8), Портер (8) - старт; Фелисио (4 + 10 подборов), Харрисон (11 + 7 передач), Арчидьяконо (10), Луваву-Кабарро (11), Блэйкени (4), Селден (9)

«Орландо» – «Атланта» 101:91 (28:25, 28:21, 19:22, 26:23)

«Орландо»: Вучевич (27 + 20 подборов), Гордон (22 + 8 подборов), Фурнье (11), Огастин (11 + 9 передач), Айзек (0) - старт; Айвунду (14 + 7 подборов), Бирч (5), Картер-Уильямс (5), Росс (6 - 5 потерь)

«Атланта»: Янг (20), Коллинс (10 + 7 подборов + 6 фолов), Дедмон (10 + 14 подборов), Принс (9 - 5 потерь), Хертер (3) - старт; Бембри (8), Картер (8), Лень (13), Адамс (5), Бэйзмор (5 + 8 подборов)

«Клипперс» – «Бруклин» 119:116 (23:30, 37:25, 27:32, 32:29)

«Клипперс»: Галлинари (20 + 11 подборов), Шай (14 + 10 передач), Шемет (14), Беверли (10), Зубац (3 + 8 подборов) - старт; Грин (7), Харрелл (20 + 10 подборов), Чендлер (0), Уильямс (25), Темпл (6), Торнуэлл (0)

«Бруклин»: Расселл (32 + 10 передач), Аллен (13 + 11 подборов), Харрис (12), Леверт (12 + 7 передач), Куруч (5 + 6 фолов) - старт; Дэвис (5 + 9 подборов), Кэрролл (22 + 7 подборов), Динуидди (13), Грэм (2)

«Хьюстон» – «Миннесота» 117:102 (26:30, 24:19, 43:29, 24:24)

«Хьюстон»: Пол (25 + 7 подборов + 10 передач), Харден (20 + 10 передач), Капела (20 + 13 подборов), Гордон (12), Такер (8) - старт; Кларк (0), Хаус (14 + 7 подборов), Нене (2), Грин (9), Шамперт (7)

«Миннесота»: Таунс (22 + 10 подборов), Окоги (21), Уиггинс (14), Шарич (8 + 8 подборов), Джонс (0) - старт; Толливер (3), Гибсон (15 + 10 подборов), Бэйтс-Диоп (7), Дженг (6), Бэйлесс (6), Террел (0), Рейнолдс (0)