«Донбасс» обыграл «Белый Барс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф УХЛ

Игра закончилась со счетом 5:4, а в серии дончане повели - 2:0.

В Дружковке состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч между «Донбассом» и «Белым Барсом».

Ранее дончане уверенно обыграли визави 9:1, сообщает официальный сайт лиги.

Уже к середине второго периода «Донбасс» вёл в матче 3:0, благодаря точным броскам Тиграна Манукяна, Дмитрия Игнатенко и Ильи Коренчука. Со стороны могло показаться, что результат первого матча, когда дончане без особых проблем отправили 9 шайб в ворота соперника, может повториться.

Но стоит отдать должное «Белому Барсу» – Константин Буценко настроил команду должным образом, и "барсам" удалось сравнять счёт. По разу большинство реализовали Назар Ружников и Максим Ядловский, после чего последний отправил ещё одну шайбу в ворота Богдана Дьяченко – но уже в равных составах.

Третий период выдался наиболее нервным для обеих команд. Вадим Мазур и Александр Костиков сделали преимущество дончан комфортным, и «Донбасс» стал играть на удержание счёта. Но за полторы минуты до конца основного времени Владислав Куцевич обокрал защитника хозяев и сократил разрыв до минимального.

На последней минуте Константин Буценко снял голкипера и выпустил шестого полевого игрока, но сравнять счёт «Белому Барсу» это не помогло. «Донбасс» повёл в серии 2:0, и сделал хороший задел для прохода в финал плей-офф.

Следующий матч между командами состоится 17 марта в 17:00 в Белой Церкви.

«Донбасс» - «Белый Барс» 5:4 (1:0; 2:2; 2:2)

Шайбы: 1:0 Манукян (Денискин, Мостовой), 02:58. 2:0 Игнатенко (Захаров, Александров - больш.), 25:03. 3:0 Коренчук (Лялька - меньш.), 37:00; 3:1 Ружников (Дурдыев, Куцевич - больш.), 37:49; 3:2 Ядловский (Куцевич, Арабов - больш.), 38:59; 3:3 Ядловский (Лесников, Арабов), 42:18; 4:3 Мазур (Коренчук), 43:46; 5:3 Костиков (Манукян), 50:31; 5:4 Куцевич (Лесников), 58:25.