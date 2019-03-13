Украинцы не попали топ-50 индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону

Золото с большим отрывом от конкурентов завоевал немец Арнд Пайффер.

Сегодня в рамках чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась индивидуальная гонка среди мужчин на дистанции 20 километров.

Победителем старта стал немец Арнд Пайффер, без промахов прошедший дистанцию за 52 минуты и 42,4 секунды. Ближайшего преследователя, Владимира Илиева, он опередил на 1 минуту и 8,7 секунды.

Лучший результат среди украинцев показал Виталий Труш, занявший 59-е место. Он совершил 2 промаха на огневых рубежах и отстал от лидера на 7 минут и 59,6 секунды.

У допустивших по 6 промахов Руслана Ткаленко и Сергея Семенова - 65-е и 69-е места соответственно. Наконец, Артем Тищенко с 7 осечками показал 83-й результат.

Завтра, 14 марта, в рамках чемпионата мира в Эстерсунде состоится одиночная смешанная эстафета. Начало - в 18:10 по киевскому времени. Следующим мужским стартом станет эстафета в субботу, 16 марта.

ЧМ-2019. Индивидуальная гонка

1. Арнд Пайффер (Германия, 0+0+0+0) 52:42,4

2. Владимир Илиев (Болгария, 0+1+0+0) +1:08,7

3. Тарьей Бе (Норвегия, 0+1+0+0) +1:09,1

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+1+0) +1:35,7

5. Лукас Хофер (Италия, 0+1+1+0) +1:53,2

6. Симон Дестье (Франция, 0+2+0+1) +1:54,0

…

59. Виталий Труш (Украина, 0+1+1+0) +7:59,6

65. Руслан Ткаленко (Украина, 0+3+0+3) +8:48,4

69. Сергей Семенов (Украина, 2+1+0+3) +9:22,1

83. Артем Тищенко (Украина, 1+2+1+3) +11:26,8