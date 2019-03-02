Одесса дожала Политехник в четвертой четверти матча баскетбольной Суперлиги

Игра завершилась со счетом 82:76.

Баскетболисты Одессы принимали харьковский Политехник в согоднішньому домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Игра завершилась со счетом 82:76, сообщает официальный сайт соревнований.

Одесса агрессивнее сыграла в дебюте игры, получив вдвое больше возможностей для пробития штрафных в первой четверти. Хозяева давили соперника через трехсекундную, в то время как харьковчан за собой вел Кромер, который за первую четверть набрал 12 очков. Отдельно отмечаем возвращение на площадку капитана и лидера одесситов Александра Беликова, который начинал матч в старте.

Во второй части второй четверти Политехник на недолгий отрезок сумел выйти вперед, но лучше провела концовку первой половины команда Олега Юшкина, а трехочковый Ткачука вернул одесситам преимущество в 3 очка перед большим перерывом.

Третью десятиминутку лучше провели гости, которые набрали 21 очко, сыграв при этом лучший отрезок в защите. Однако в заключительной десятиминутке хозяева сумели все же дожать Политехник.

Рывок 16:6 на старте четвертой четверти позволил команде Олега Юшкина вернуть лидерство, которое одесситы уже в этой игре не отпускали. Очень своевременные точные трехочковые от Пустозвонова и активная игра в нападении от Щепкина помогли хозяевам переломить ход игры и довести ее до победного завершения. Дэвис и Кромер, а также Завадский, который провел сильный матч, пытались вернуть харьковчан к игре, однако, сократив отставание до 2 очков, довести камбэк до завершения гости не смогли.

После сенсационной победы в Южном Политехник потерпел поражение в матче с прямым конкурентом в турнирной таблице. Одесса победила со счетом 82:76 и выиграла сезонную серию (3:1).

Одесса свой следующий матч сыграет 13 марта в Черкассах против местных Обезьян, а Политехник в следующей игре также будет играть против чемпионов, но состоится этот поединок 20 марта.

Суперлига Пари-Матч. Одесса, УСК Одесса

Одесса — Політехник 82:76 (24:21, 18:18, 17:21, 23:16)

Одесса: Ткачук 6, Щепкин 22 + 5 передач, Беликов 13 + 6 передач + 4 перехвата, Хелманіс 5 + 8 подборов, Шеляковс 7 + 6 подборов - старт; Новиков 6, Скрипец 1, Пустозвонов 15 + 5 подборов, Мартин 7

Политехник: Дэвис 15 + 4 передачи + 3 перехвата, Козлов 7, Кромер 22, Рочняк 8 + 7 подборов, Завадский 20 + 8 подборов - старт; Кузнецов, Чугунов, Колотилов, Грэм 4 + 6 передач