Фристайлист Абраменко признан лучшим спортсменом февраля в Украине

Личный наставник Александра Энвер Аблаев назван лучшим тренером месяца.

Национальный олимпийский комитет Украины назвал вице-чемпиона мира по фристайлу Александра Абраменко лучшим спортсменом последнего зимнего месяца.

Главный тренер сборной Украины по фристайлу, личный наставник Александра Энвер Аблаев назван лучшим тренером февраля, сообщает официальный сайт НОК.

Высокого признания НОК Олимпийский чемпион-2018 удостоен благодаря великолепному выступлению на чемпионате мира, который состоялся в Дир-Вэлли (США). Александр принес Украине серебряную медаль, которая стала первой наградой чемпионатов мира в карьере спортсмена и второй в истории украинской лыжной акробатики, а вместе с тем и самым высоким достижением украинских спортсменов в олимпийских номерах программы в последнем зимнем месяце.

Отметим, Александр в третий раз получает высокую награду Олимпийского комитета и именно по итогам февраля. Он был удостоен этого признания в 2016-м и 2018-м годах.