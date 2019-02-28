Бразильская прыгунья в воду: секс на Олимпиаде между спортсменами - это норма

Ингрид Оливейра поделилась деталями скандала на Играх в Рио-де-Жанейро.

Бразильская прыгунья в воду Ингрид Оливейра в интервью UOL пролила свет на секс-скандал, произошедший во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Тогда партнерша Оливейры по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки Джованна Педроса обвинила ее в том, что Ингрид выгнала ее в ночь перед главным стартом для того, чтобы провести время с членом сборной Бразилии по гребле Педро Гонсалвешом. По словам Педросы, она не могла попасть в комнату всю ночь. На следующий же день дуэт занял последнее место на олимпийских соревнованиях, а после них – распался.

Оливейра в свою защиту заявила, что обстоятельства были несколько иными, а секс на Играх между спортсменами – это норма, и он не должен привлекать такое внимание общественности:

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«Да, я привела Педро в свою комнату, но… Во-первых, это было не в ночь до выступления, а во-вторых, я никого не выгоняла. Гонсалвеш пробыл со мной несколько часов, и это не было ночью. К тому же я предупреждала Джованну о приходе Педро ещё до церемонии открытия Игр, и она ничего не имела против.

Многие не понимают, но на Олимпиаде секс между спортсменами – это норма. Видели бы вы, сколько презервативов раздавали в Олимпийской деревне. Они были повсюду, в том числе и в столовой.

Признаю, что ошиблась в той ситуации, но реакция общественности была несправедливой. Мне постоянно пишут в социальных сетях с непристойными предложениями, тогда как Педро в это же время поздравляли с тем, что он переспал со мной. Я потеряла работу из-за того, что просто занялась сексом с парнем».

Напомним, что летом 2018 года накануне ЧМ сборная Мексики по футболу устроила оргию с 30 проститутками.