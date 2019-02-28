126 украинских спортсменов уже завоевали лицензии на II Европейские игры-2019

Уже гарантированно украинцы будут представлены в 13 видах спорта

Украинские спортсмены завоевали уже 126 путевок на II Европейские игры, которые состоятся в июне в Минске (Беларусь).

Украина будет представлена одной из самых многочисленных команд на соревнованиях, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Уже гарантированно будут представлены наши спортсмены в таких видах спорта: баскетбол 3x3, бокс, гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт шоссе, художественная гимнастика, легкая атлетика, пляжный футбол, самбо, стрельба из лука, стендовая стрельба, пулевая стрельба, прыжки на батуте и спортивная акробатика.

Напомним, Европейские игры начато в 2015 году. Соревнования проводятся раз в 4 года, за год до проведения Олимпийских игр.

Первой хозяйкой Игр стала азербайджанская столица – Баку, а в этом году спортивный праздник состоится в белорусском Минске, с 21 по 30 июня. Кроме медалей Европейских игр, спортсмены также разыграют олимпийские лицензии на Токио-2020.

Как сообщал УНИАН, в июне в Минске состоятся II Европейские игры, где будет разыграно более 200 комплектов медалей. Более 4000 атлетов из 50 стран будут соревноваться в 15 видах спорта (23 дисциплинах).

Сейчас продолжаются квалификационные соревнования, а с ними и борьба за право выступления на престижном форуме Старого Света.