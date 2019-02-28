"Тампа" выиграла в 10-й раз подряд в регулярном чемпионате НХЛ и установила клубный рекорд

"Лайтнинг" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме со счетом 4:3.

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге "Тампа" установила клубный рекорд, продлив победную серию до 10 матчей.

Этому способствовали три передачи Никиты Кучерова и гол Виктора Хедмана в овертайме. Матч завершился со счетом 4:3, сообщает официальный сайт лиги.

После 64 матчей на счету "Тампы" (49-11-4) 102 очка. А серия "Лайтнинг" без поражений в основное время достигла 14 игр (12-0-2).

"Я не знал, что это клубный рекорд, но приятно проводить такой сезон", - сказал Хедман. На решающий гол передачу сделал Кучеров, набравший таким образом 104-е очко в сезоне. От клубного рекорда результативности форварда отделяют четыре балла - в сезоне 2006-07 Венсан Лекавалье набрал 108 очков.

Также у гостей отличились Тайлер Джонсон, Дэн Джирарди и Джей-Ти Миллер, а Андрей Василевский продлил личную победную серию до восьми игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

27 февраля.

Торонто – Эдмонтон – 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 11 Драйзайтль (Нерс, Макдэвид), 1:1 – 18 Марло (Браун, Маззин), 2:1 – 21 Марнер (Хэйнси, Хайман), 3:1 – 22 Юнссон (Мэттьюс, Капанен), 4:1 – 24 В. Нюландер (Марло, Эннис), 5:1 – 28 Юнссон (Марнер, Таварес), 6:1 – 40 Таварес (В. Нюландер, Марнер), 6:2 – 56 Нюджент-Хопкинс (Нерс).

Нью-Джерси – Калгари – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 21 Линдхольм (Годро, Ткачак), 0:2 – 33 Джиордано (Монахан, Годро), 1:2 – 36 Руни ().

Рейнджерс – Тампа-Бэй – 3:4 (0:2, 3:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Джонсон (Строльман, Кучеров), 0:2 – 14 Миллер (Хедман, Кучеров), 1:2 – 20 Зибанежад (Деанджело, Веси), 1:3 – 22 Джирарди (Пойнт, Стэмкос), 2:3 – 23 Веси (Шаттенкирк, Клаэссон), 3:3 – 34 Нивс (Наместников, Строум), 3:4 – 63 Хедман (Стэмкос, Кучеров).

Колорадо – Ванкувер – 3:2 (2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Маккиннон (Уилсон, Андригетто), 1:1 – 9 Руссель (Босер, Бьега), 2:1 – 18 Рантанен (Ландескуг), 2:2 – 56 Ливо (Бьега, Спунер).

Анахайм – Чикаго – 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 20 Дебринкат (Строум, Густафссон), 1:1 – 24 Шор (Линдхольм, Мэнсон), 1:2 – 36 Анисимов (Кроуфорд, Кит), 2:2 – 38 Роуни (Кеслер), 3:2 – 45 Терри (Грант), 3:3 – 55 Дебринкат (Густафссон, Тэйвс), 3:4 – 59 Кэйн (Тэйвс, Саад).